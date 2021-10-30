Хацкевич рассказал, почему вряд ли будет рассматривать предложения из России

Александр Хацкевич / фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал причину, по которой после работы в «Роторе» не будет рассматривать предложения из России:

После того, с чем я столкнулся в «Роторе», мне тяжело сказать, рассмотрю ли предложение из России.

Теперь я понимаю, что в следующий раз надо очень хорошо подумать, с кем ты будешь работать и как будут выстраиваться ваши отношения. Потому что бывают случаи, когда люди, которые находятся возле клубов, вмешиваются в твою работу и попросту влияют на нее. Как было в том же «Роторе».