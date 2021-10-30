Хацкевич рассказал, почему вряд ли будет рассматривать предложения из России
Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал причину, по которой после работы в «Роторе» не будет рассматривать предложения из России:
«На данный момент я взял для себя паузу до декабря. Конечно, это я так планирую, но все может поменяться в зависимости от обстоятельств. После ухода из «Ротора» предложения были, но сейчас я более взвешенно подхожу к выбору клуба - тут главное не ошибиться.
После того, с чем я столкнулся в «Роторе», мне тяжело сказать, рассмотрю ли предложение из России.
Теперь я понимаю, что в следующий раз надо очень хорошо подумать, с кем ты будешь работать и как будут выстраиваться ваши отношения. Потому что бывают случаи, когда люди, которые находятся возле клубов, вмешиваются в твою работу и попросту влияют на нее. Как было в том же «Роторе».
Специалист работал в клубе из Волгограда с 2019-го по 2021-й год, пока в марте не покинул свой пост. На данный момент тренер находится без клуба.
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