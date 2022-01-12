Хацкевич: «Шахтер» играет в пешеходный футбол»
Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич высказался о гонке киевлян с «Шахтером» в УПЛ.
Йожеф Сабо говорил, что Луческу исчерпал себя на посту главного тренера киевлян, выжал максимум из футболистов и больше ничего не сможет им дать. Согласны с таким мнением?
«Не согласен с ним. Супер, что «Динамо» выиграло в Украине все три трофея в прошлом сезоне, но не забывайте, что в тот период в Шахтере была перестройка и смена поколений — вместо Тайсона появился другой футболист, у Марлоса были не те кондиции, травму получил Степаненко и Мораес, место Пятова в воротах занял Трубин.
Также чемпионат проводился в два круга с 14-ю командами. Йожеф Йожефович, наверное, забыл, что когда чемпионат проводился с 12-ю командами в четыре круга, то Шахтер уже начинал первенство, с приличной форой.
То, что «Динамо» проиграло Суперкубок — неприятно. За три года один Суперкубок проиграть можно. А в Кубке и чемпионате Украины борьба еще продолжается. Промежуточный результат, где «Шахтер» на первом месте — еще ни о чем не говорит.
В моем понимании игра «Динамо» более смотрибельна и привлекательна, чем пешеходный футбол «Шахтера».
Обе команды имеют равное количество очков перед стартом второй половины сезона.
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