Хацкевич: «Шахтер» играет в пешеходный футбол»

Фото: ФК Динамо

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич высказался о гонке киевлян с «Шахтером» в УПЛ.

Йожеф Сабо говорил, что Луческу исчерпал себя на посту главного тренера киевлян, выжал максимум из футболистов и больше ничего не сможет им дать. Согласны с таким мнением?

Также чемпионат проводился в два круга с 14-ю командами. Йожеф Йожефович, наверное, забыл, что когда чемпионат проводился с 12-ю командами в четыре круга, то Шахтер уже начинал первенство, с приличной форой.

То, что «Динамо» проиграло Суперкубок — неприятно. За три года один Суперкубок проиграть можно. А в Кубке и чемпионате Украины борьба еще продолжается. Промежуточный результат, где «Шахтер» на первом месте — еще ни о чем не говорит.

В моем понимании игра «Динамо» более смотрибельна и привлекательна, чем пешеходный футбол «Шахтера».