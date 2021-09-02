Хацкевич сравнил своего сына с легендой «Челси»

Александр Хацкевич / Фото - ФК Ротор

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал аренду его сына, Артема, в «Десну». Несмотря на то, что основное амплуа футболиста – полузащитник, специалист сравнил его по манере игры с легендарным нападающим «Челси» Дидье Дрогба.

Почему «Десна»? Есть возможность там играть. Но не подумайте, что это связано со мной. С Александром Дмитриевичем Рябоконем мы не созванивались. Никакого лоббирования в этом вопросе не было. Тем более, что по знакомству в футбол играть не будешь.

Пока что речь идет о молодежной команде, в которой он сможет получить игровую практику, Десна была в нем заинтересована. Это его решение. Артем может играть на позиции опорного полузащитника, центрального полузащитника. Кого он напоминает мне по манере игры? Дидье Дрогба.