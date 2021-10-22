Хацкевич: «На сегодняшний день «Динамо» ни в чем не уступает «Барселоне»
Хацкевич: «Такой клуб, как «Динамо», не должен 5 лет играть без форварда»
Экс-тренер киевлян считает, что у команды нет наконечника
Александр Хацкевич / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич высказался о проблеме с форвардами у киевской команды.
«Супряге нужно зачехлить свое «я» и работать над собой. Если он это сделает, то из него получится хороший нападающий.
Но вот уже пять лет работать и играть без форварда такой клуб, как «Динамо», не должен. Ему необходимо иметь страйкера, который забивает мячи. Благодаря которому ставится точка в атаке. Все можно делать хорошо.
«Динамо» сейчас здорово играет в переходных фазах, но вот концовки нет. Гармаш – это не нападающий».
Ранее Хацкевич заявил, что «Динамо» и «Барселона» сейчас находятся на одном уровне.
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