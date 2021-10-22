Хацкевич: «Такой клуб, как «Динамо», не должен 5 лет играть без форварда»

Александр Хацкевич / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич высказался о проблеме с форвардами у киевской команды.

Но вот уже пять лет работать и играть без форварда такой клуб, как «Динамо», не должен. Ему необходимо иметь страйкера, который забивает мячи. Благодаря которому ставится точка в атаке. Все можно делать хорошо.

«Динамо» сейчас здорово играет в переходных фазах, но вот концовки нет. Гармаш – это не нападающий».