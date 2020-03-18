«Ротор» уволил Хацкевича с поста главного тренера
Хацкевич: «Впервые слышу о своем увольнение из «Ротора»
Клуб на своем сайте заявил об отставке главного тренера
Александр Хацкевич / Фото: championat.com
Экс-наставник «Динамо» Александр Хацкевич сообщил, что ничего не знает о своем увольнение из «Ротора». Хацкевич не общался с руководством клуба по поводу отставки. 19 марта клуб на своем официальном сайте заявил о завершение сотрудничества с главным тренером.
Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров об увольнении не было.
«Ротор» после 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице с 18-ю очками. Отметим, что Хацкевич был не против вернуться в киевское «Динамо».