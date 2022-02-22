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Хацкевич: «Я буду лучше работать с такими футболистами, как Родригеш, Мбокани, Хачериди и Гармаш»

Специалист не имеет претензий к игрокам, которые любят ночную жизнь, но отдаются на поле
Футбол Украинская Премьер-лига
13:49
Хацкевич: «Я буду лучше работать с такими футболистами, как Родригеш, Мбокани, Хачериди и Гармаш»
Александр Хацкевич / Фото: Динамо

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о работе с проблемными футболистами столичного клуба.

«Я буду лучше работать с такими футболистами, как Родригеш, Мбокани, Женя Хачериди, Денис Гармаш. Они могут быть проблемными в том плане, что хотят больше паузу взять в тренировках, сфилонить. Но, выходя на игры, они отдаются полностью.

У них могут быть проблемы в быту. Для Мбокани и Родригеша ночная жизнь очень важна. Но на базу они приезжали с удовольствием, хотя я видел, что они не выспались. Они делали это».

Напомним, ранее Хацкевич рассказал, что ранее нынешний главный тренер «Интера» интересовался Виктором Цыганковым.

Источник: sport.ua Карен Агабекян
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