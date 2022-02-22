Стала известна заявка «Десны» на сбор в Турцию. Среди игроков – сын Хацкевича
Хацкевич: «Я буду лучше работать с такими футболистами, как Родригеш, Мбокани, Хачериди и Гармаш»
Специалист не имеет претензий к игрокам, которые любят ночную жизнь, но отдаются на поле
Александр Хацкевич / Фото: Динамо
Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич
рассказал о работе с проблемными футболистами столичного клуба.
«Я буду лучше работать с такими футболистами, как Родригеш, Мбокани, Женя Хачериди, Денис Гармаш. Они могут быть проблемными в том плане, что хотят больше паузу взять в тренировках, сфилонить. Но, выходя на игры, они отдаются полностью.
У них могут быть проблемы в быту. Для Мбокани и Родригеша ночная жизнь очень важна. Но на базу они приезжали с удовольствием, хотя я видел, что они не выспались. Они делали это».
Напомним, ранее Хацкевич рассказал, что ранее нынешний главный тренер «Интера» интересовался Виктором Цыганковым.
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