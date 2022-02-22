Хацкевич: «Я буду лучше работать с такими футболистами, как Родригеш, Мбокани, Хачериди и Гармаш»

Александр Хацкевич / Фото: Динамо

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о работе с проблемными футболистами столичного клуба.



У них могут быть проблемы в быту. Для Мбокани и Родригеша ночная жизнь очень важна. Но на базу они приезжали с удовольствием, хотя я видел, что они не выспались. Они делали это».