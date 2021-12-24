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Хавбек «Аль-Айна» поблагодарил высшие силы за возможность поработать с Ребровым

Украинца уважают в ОАЭ
Футбол Украинские легионеры
12:45
Хавбек «Аль-Айна» поблагодарил высшие силы за возможность поработать с Ребровым
Сергей Ребров / фото - FootBoom

Полузащитник эмиратского «Аль-Айна» Яхьяр Надер поделился впечатлениями от работы под руководством Сергея Реброва:

«Мы благодарим всевышнего, что «Аль-Айн» возглавляет Сергей Ребров. У него есть компетенция к прогрессу команды, и это уже демонстрируют наши результаты. Он быстро нашел коммуникацию с командой, надеемся достичь успеха под его руководством и отдаем все силы, чтобы выполнить поставленные им задачи.

Подсказками и криком тренер нас подбадривает и заряжает. Он хочет постоянно побеждать и не собирается проигрывать. Нам импонирует такой подход.

Секрета успеха нет. Когда приходит новый тренер, и мы любим его, нравится его тактика, то команда отдает все, что есть. Ребров – очень сильный тренер, и «Аль-Айну» хорошо с ним. Меня как игрока центра поля тренировочный процесс Реброва сильно улучшил, я чувствую прогресс и благодарен за это».

Украинец возглавил эмиратский клуб этим летом. Команда под его руководством уверенно лидирует в чемпионате, не проиграв ни разу.

Ранее Ребров посочувствовал ситуации Шевченко в «Дженоа».

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Сергей Ребров Аль-Айн

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