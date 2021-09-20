Хавбек «Александрии»: «Динамо» нужны были очки, судья в конце матча им помог»

Дрышлюк считает, что такие пенальти нельзя ставить на последних минутах

Кирилл Дрышлюк / Фото - ФК Александрия

Полузащитник «Александрии» Кирилл Дрышлюк имеет вопросы к арбитражу в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (0:1). Хавбек считает, что не стоило назначать пенальти на последних минутах.

Конечно, результат не такой, какой бы мы хотели видеть. Нас и ничья устраивала. Мне кажется, все шло к этому. «Динамо» нужны были очки, и судья в конце матча им помог. Это уже обсуждать трудно, есть эксперты, которые разбирают эти моменты. Пенальти? Мне кажется, что на последней минуте матча такой пенальти ставить нельзя, это не стопроцентное нарушение было. Но это мое мнение. Судья решил поставить пенальти. Однако, я считаю, что такой пенальти точно не надо ставить на последней минуте.

Ранее директор «Александрии» Дмитрий Китаев заявил, что защитнику «Динамо» Артему Шабанову можно давать «Оскар» за эпизод с удалением.