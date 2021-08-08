Хавбек «Александрии»: «Мы довольны тем, что нанесли «Шахтеру» поражение»

Максим Третьяков / Фото: Football.ua

Хавбек «Александрии» Максим Третьяков высказался о победе над «Шахтером» (2:1) в 3-м туре УПЛ.

Пришло 11 человек, ушло 9. У нас все только начинается. Мы, можно сказать, еще не сыграны, но с каждой игрой радует, что у нас есть целостность. После неудачного матча в Ужгороде нам удалось показать, что мы хороший коллектив. Конечно, еще есть множество моментов, которые хочется улучшить. Будем над этим работать. А так очень довольны нанести первое поражение в чемпионате «Шахтеру».