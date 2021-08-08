«Шахтер» в последних 4 матчах с «Александрией» добыл лишь 2 очка
Хавбек «Александрии»: «Мы довольны тем, что нанесли «Шахтеру» поражение»
Третьяков высказался о победе над донецкой командой
Максим Третьяков / Фото: Football.ua
Хавбек «Александрии» Максим Третьяков высказался о победе над «Шахтером» (2:1) в 3-м туре УПЛ.
«Мы настраиваемся на такие матчи всегда и с ребятами разговаривали, что это шанс для нас показать, что мы не просто ребята, а хороший коллектив. Только так себя настраиваем на такие матчи.
Пришло 11 человек, ушло 9. У нас все только начинается. Мы, можно сказать, еще не сыграны, но с каждой игрой радует, что у нас есть целостность. После неудачного матча в Ужгороде нам удалось показать, что мы хороший коллектив. Конечно, еще есть множество моментов, которые хочется улучшить. Будем над этим работать. А так очень довольны нанести первое поражение в чемпионате «Шахтеру».
Напомним, «Шахтер» не может обыграть «Александрию» уже на протяжении 4-х матчей.
Комментарии 0