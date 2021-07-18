Хавбек «Александрии»: «Работаю и очень хочу попасть в сборную Украины»
Полузащитник «Александрии» Кирилл Дрышлюк, в свое время побеждавший на чемпионате мира среди игроков до 20 лет, рассказал о желании получить дебютный вызов в национальную сборную Украины.
Почему Андрей Шевченко еще не вызвал в сборную? Понятно, что это решение тренера. У него свое видение, он смотрит чемпионат.
Нужно к этому стремиться, я работаю и очень хочу попасть в национальную команду. Нужно еще многое сделать, улучшить свой набор качеств на футбольном поле.
Сейчас футболисты сборной более опытные. Из нашей команды люди вызываются и это уже хороший шаг. Нужно всегда работать, чтобы туда попасть и ждать свой шанс.
Когда чемпионы мира U-20 будут тащить сборную? Надеюсь, что в ближайшее время. Когда попадаешь туда, то нужно работать, прогрессировать, а пока сложно ответить на этот вопрос.
Ранее нападающий Артем Довбык поделился эмоциями от возвращения в сборную Украины после без малого пятилетнего перерыва.
Комментарии 0