Хавбек «Александрии»: «Работаю и очень хочу попасть в сборную Украины»

Кирилл Дрышлюк / Фото - ФК Александрия

Полузащитник «Александрии» Кирилл Дрышлюк, в свое время побеждавший на чемпионате мира среди игроков до 20 лет, рассказал о желании получить дебютный вызов в национальную сборную Украины.

Нужно к этому стремиться, я работаю и очень хочу попасть в национальную команду. Нужно еще многое сделать, улучшить свой набор качеств на футбольном поле.

Сейчас футболисты сборной более опытные. Из нашей команды люди вызываются и это уже хороший шаг. Нужно всегда работать, чтобы туда попасть и ждать свой шанс.

Когда чемпионы мира U-20 будут тащить сборную? Надеюсь, что в ближайшее время. Когда попадаешь туда, то нужно работать, прогрессировать, а пока сложно ответить на этот вопрос.