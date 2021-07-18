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Хавбек «Александрии»: «Работаю и очень хочу попасть в сборную Украины»

Шевченко пока ни разу не вызывал чемпиона мира U-20
Футбол Сборная Украины
14:57
Хавбек «Александрии»: «Работаю и очень хочу попасть в сборную Украины»
Кирилл Дрышлюк / Фото - ФК Александрия

Полузащитник «Александрии» Кирилл Дрышлюк, в свое время побеждавший на чемпионате мира среди игроков до 20 лет, рассказал о желании получить дебютный вызов в национальную сборную Украины.

Почему Андрей Шевченко еще не вызвал в сборную? Понятно, что это решение тренера. У него свое видение, он смотрит чемпионат.

Нужно к этому стремиться, я работаю и очень хочу попасть в национальную команду. Нужно еще многое сделать, улучшить свой набор качеств на футбольном поле.

Сейчас футболисты сборной более опытные. Из нашей команды люди вызываются и это уже хороший шаг. Нужно всегда работать, чтобы туда попасть и ждать свой шанс.

Когда чемпионы мира U-20 будут тащить сборную? Надеюсь, что в ближайшее время. Когда попадаешь туда, то нужно работать, прогрессировать, а пока сложно ответить на этот вопрос.

Ранее нападающий Артем Довбык поделился эмоциями от возвращения в сборную Украины после без малого пятилетнего перерыва.

Источник: Брутальный футбол Сергей Стаднюк
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Теги

Александрия Кирилл Дрышлюк

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