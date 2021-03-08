Хавбек «Александрии» рассказал о главной задаче команды на сезон

Максим Третьяков / Фото - ФК Александрия

Полузащитник «Александрии» Максим Третьяков после победы над «Днепром-1» в четвертьфинальном матче Кубка Украины (1:1, 4:3 – пен.) рассказал о главной задаче команды на сезон.

Были ли у «Александрии» дополнительные премиальные за выход в полуфинал?

У нас было все, как обычно. А какие бонусные суммы выплачивать команде, зависит от нашего президента.

В 1/2-й вам предстоит сыграть с «Зарей», который в чемпионате на своем поле вы проиграли 0:2. Тяжело будет пройти этого соперника?

Безусловно. «Заря» сейчас показывает содержательный футбол. Радует, что «Александрия» будет играть на своем поле, да и до матча еще есть время, чтобы лучше подготовиться.

Обрисуй задачи «Александрии» на этот сезон?

Для «Александрии» в этом сезоне очень важен Кубок. Естественно, и о чемпионате команда не забывает. Мы нацеливаемся на то, чтобы занять место выше пятого.

Проще говоря, «Александрия» хочет попасть в еврокубковую зону?

Да, конечно.

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