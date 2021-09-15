Хавбек «Александрии»: «Сделаем все, чтобы отобрать очки у «Динамо»

Фото: пресс-служба Александрии

Хавбек «Александрии» Сергей Гринь высказался о грядущей встрече с «Динамо» в 8-м туре УПЛ.

Плюс – перед каждым матчем Гура планирует, кого поставить. У него нет такого, что вот есть стартовый состав, и на протяжении всего сезона этот состав играет – все равно, что кто-то из сборной вернулся, или только восстановился от травмы, а сразу его под каток. То есть, наш тренер все анализирует, продумывает и выбирает оптимальный состав.

- В следующем туре «Александрию» будет ждать «Динамо». «Шахтер» в этом сезоне вы уже побеждали.

– О, думаю, это будет интересный матч. Мы сделаем все, чтобы отобрать очки у «Динамо». Знаем и понимаем, как сейчас играют киевляне – одна из сильнейших команд в Украине. Динамичный, скоростной футбол, вместе с тем в их обороне также все в порядке.

Попробуем набрать очки в этом поединке. Посмотрим, как получится.