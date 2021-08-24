Моуриньо разочарован. Джака продлил контракт с «Арсеналом»
Хавбек «Арсенала» снова будет играть в Италии
Уругваец перебрался в лондонский клуб именно из Серии А
14:35
Лукас Торрейра / Фото - Sky Sports
Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра снова отправится в аренду. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, следующий сезон уругваец проведет в «Фиорентине». Итальянскому клубу это обойдется в 1,5 миллиона евро.
Отметим, что прошедшую кампанию Торрейра провел в мадридском «Атлетико». Уже 24 августа хавбек пройдет медицинское обследование в новом клубе.
Ранее Гранит Джака продлил контракт с «Арсеналом».
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