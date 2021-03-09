Хавбек «Аталанты»: «Мы должны забить «Реалу» как минимум дважды»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон высказался о грядущей встрече с «Реалом» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Football Italia.

– Ну, для начала было бы неплохо отыграть весь матч в полном составе. Нам будет сложно, но мы должны будем атаковать и действовать уверенно.

Я думаю, «Реал» будет защищаться меньше, чем «Интер», потому что у них нет такого нападающего как Ромелу Лукаку, который может решить исход игры. Мы должны показать хороший футбол, ведь нам надо забить как минимум дважды.