Гасперини: «Аталанта» проиграла «Интеру» из-за одного углового»
Хавбек «Аталанты»: «Мы должны забить «Реалу» как минимум дважды»
В первой встрече итальянцы минимально уступили команде Зидана
Мартен де Рон / Фото: Getty Images
Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон высказался о грядущей встрече с «Реалом» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Football Italia.
– За счет чего команда может перевернуть ход противостояния?
– Ну, для начала было бы неплохо отыграть весь матч в полном составе. Нам будет сложно, но мы должны будем атаковать и действовать уверенно.
Я думаю, «Реал» будет защищаться меньше, чем «Интер», потому что у них нет такого нападающего как Ромелу Лукаку, который может решить исход игры. Мы должны показать хороший футбол, ведь нам надо забить как минимум дважды.
В первом матче в Италии «Аталанта» минимально уступила «Реалу» (0:1). Ответная встреча состоится на следующей неделе в Мадриде.
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