Хавбек «Барселоны»: «Грустно, что мы гордимся матчем, в котором уступили «Реалу»

Каталонская команда проиграла в полуфинале Суперкубка Испании

Френки де Йонг / Фото: Twitter

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о победном голе в ворота «Алавеса» (1:0) в 22-м туре чемпионата Испании, а также вспомнил о вылете из Суперкубка Испании от «Реала» (2:3). Его цитирует Marca.

«Очень важная победа, потому что у нас сложный период. Поле подмерзло, и было непросто на нем играть.

Нам нужно прибавлять. Надо лучше контролировать мяч, особенно в гостях. Только так можно дождаться появления свободных зон, а мы же слишком спешим.

Против «Реала» мы играли неплохо. Мне грустно говорить о том, что мы гордимся матчем, в котором уступили «Реалу», поскольку поражения в «Барсе» должны вызывать лишь разочарование.

Наша цель – попасть в Лигу чемпионов. Посмотрим, с какой строчки мы это сделаем.

Я чувствую себя хорошо. Люди скажут, что я хорошо сыграл, потому что забил гол, но многие из них вообще не смотрят матчи. Я могу заметно прибавить, но точно не играю катастрофически плохо».



В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет 5-й, отставая от «Атлетико» на 1 очко.