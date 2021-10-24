Хавбек «Барселоны» – самый молодой игрок стартового состава на «Эль Класико» в XXI веке

В каталонском клубе проводится вынужденная перестройка

Гави / Фото - ФК Барселона

Каталонская «Барселона» в десятом туре испанской Примеры принимает «Реал». Полузащитник Гави вышел в стартовом составе.

Таким образом, хавбек установил уникальное достижение «Эль Класико». Он стал самым молодым футболистом, выходившим в стартовом составе на принципиальную встречу в XXI веке, сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

17-летний Гави в текущем сезоне начал подпускаться к основе. За первую команду успел провести десять матчей с одним ассистом.

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