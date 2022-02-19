Хавбек «Барселоны»: «Уход Месси – тяжелый удар для нас. Я был в шоке»

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Хавбек «Барселоны» Френки Де Йонг высказался об уходе Лионеля Месси из команды летом. Его цитирует Marca.

Поначалу ты просто не веришь, пускай даже слухи ходили все лето. Я никогда не считал их чем-то серьезным, поэтому произошедшее меня шокировало.

Он был лицом клуба, так что его уход стал тяжелым ударом для всех, учитывая все, что он для «Барселоны» сделал.

Нам по-прежнему его не хватает. Когда кто-то вроде него уходит, все резко становится сложнее».