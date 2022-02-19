Почеттино – о Месси: «Не думаю, что незабитый пенальти повлияет на его уверенность»
Хавбек «Барселоны»: «Уход Месси – тяжелый удар для нас. Я был в шоке»
Де Йонг высказался о ценности аргентинского форварда
17:55
Фото: As
Хавбек «Барселоны» Френки Де Йонг высказался об уходе Лионеля Месси из команды летом. Его цитирует Marca.
«Прежде всего, я думал, что это неправда. Я забирал отца и брата из аэропорта и получил сообщение: «Месси покидает «Барселону». Чуть позже мы получили сигналы, что это действительно происходит.
Поначалу ты просто не веришь, пускай даже слухи ходили все лето. Я никогда не считал их чем-то серьезным, поэтому произошедшее меня шокировало.
Он был лицом клуба, так что его уход стал тяжелым ударом для всех, учитывая все, что он для «Барселоны» сделал.
Нам по-прежнему его не хватает. Когда кто-то вроде него уходит, все резко становится сложнее».
Напомним, на неделе в Лиге чемпионов ПСЖ с Месси победил «Реал» (1:0). Правда, решающую роль играл не Лео.
Комментарии 0