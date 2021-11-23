Хавбек «Баварии»: «Несколько футболистов «Динамо» могли бы играть за нас»

В киевской команде есть достаточно сильные исполнители

Лерой Сане / фото - web.de

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане оценил состав «Динамо» накануне очной встречи в Лиге чемпионов.

Насколько большая разница в уровне команд? У «Динамо» есть игроки, которые могли бы играть в «Баварии»?

«Я думаю, что у «Динамо» есть действительно хорошие футболисты в составе. Есть несколько сильных исполнителей впереди. Конечно, я не босс «Баварии», чтобы решать, кто может играть за нас. Но мастеровитые игроки в «Динамо» есть. Несколько их футболистов могли бы играть за «Баварию».

Мюнхенцы сыграют с киевлянами уже сегодня, 23 ноября в 19:45.

«Бавария» приехала в столицу Украины без целого ряда футболистов.