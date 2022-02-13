Хавбек «Баварии» – о поражении от новичка Бундеслиги: «Это наша худшая игра в сезоне»

«Бохум» забил действующему чемпиону Германии 4 раза

Йозуа Киммих / Фото: Eurosport

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение от «Бохума» (2:4) в последнем туре Бундеслиги. Хавбека цитирует Sky Sport Deutschland.

«Худшая игра сезона, мы упустили все, что необходимо для победы. Если что-то такое происходит один раз за сезон, то я скажу: «Время от времени это может случаться». Но такое случилось не впервые, так что мы должны проявлять осторожность. Это не очень связано с планом или тактикой, скорее, это зависит от нашего подхода к игре. Мы точно должны задать вопросы самим себе. Точно ли это менталитет «Баварии»?»

Это поражение никак не отразилось на турнирном положении для «Баварии», которая и дальше опережает дортмундскую «Боруссию» на 9 очков, хоть соперник и имеет матч в запасе.