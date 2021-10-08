Льорис сравнил матч Франции и Бельгии с боксерским поединком
Хавбек Бельгии списал поражение от Франции на неудачу
Действующие чемпионы мира проигрывали 0:2 по ходу встречи
8 октября 08:46
Янник Карраско / Фото: UEFA
Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско поделился мнением о результате полуфинального матча Лиги Наций с национальной команды Франции (2:3)
Слова хавбека приводит UEFA:
Все было так хорошо. Мы контролировали ход матча, забили два гола... Но во втором тайме мы слишком сильно отошли назад, нам не хватало спокойствия при игре с мячом, чтобы развить свой успех. Психологически тоже было нелегко. При счете 2:2 мы слишком много времени проводили на своей половине поля. Удача тоже была не на нашей стороне.
В финале турнира действующие чемпионы мира сыграют с Испанией.
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