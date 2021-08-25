Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Хавбек «Бенфики»: «Мы – большой клуб, и хотим показать себя в Европе»

Португальская команда прошла ПСВ в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:13
Хавбек «Бенфики»: «Мы – большой клуб, и хотим показать себя в Европе»
Юлиан Вайгль / Фото: Eurosport

Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль прокомментировал ничью с ПСВ (0:0) в квалификации плей-офф Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Это противостояние и выход в групповой этап Лиги чемпионов были первыми целями на сезон. В конце концов, «Бенфика» – клуб уровня Лиги чемпионов. Мы были очень сплоченными, до и после удаления Лукаса.

В перерыве тренер сказал нам, что мы должны внести некоторые коррективы, и это сработало. Мы сражались с чрезвычайно сложным соперником. Теперь будем готовиться к групповому этапу. У нас великий клуб, и мы хотим показать наш футбол Европе».


Отметим, что в групповой этап ЛЧ кроме «Бенфики» также вышли «Мальме» и «Янг Бойз».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бенфика ПСВ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Именитый портал оценил игру Яремчук в матче с ПСВ
Именитый портал оценил игру Яремчук в матче с ПСВ
Футбол Украинские легионеры
11:42
Тренер ПСВ – о вылете из ЛЧ от «Бенфики»: «У нас нет опыта таких матчей»
Тренер ПСВ – о вылете из ЛЧ от «Бенфики»: «У нас нет опыта таких матчей»
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:51
Защитник «Бенфики»: «Молился, чтобы мой голеностоп выдержал 40 минут игры в меньшинстве»
Защитник «Бенфики»: «Молился, чтобы мой голеностоп выдержал 40 минут игры в меньшинстве»
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:26
Яремчук с «Бенфикой» помогли Португалии сдвинуть французскую Лигу 1 с топ-5 европейских чемпионатов
Яремчук с «Бенфикой» помогли Португалии сдвинуть французскую Лигу 1 с топ-5 европейских чемпионатов
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:48
Вратарь «Бенфики»: «Здорово, что нам удалось выстоять против ПСВ»
Вратарь «Бенфики»: «Здорово, что нам удалось выстоять против ПСВ»
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:44
«Бенфика» с Яремчуком вдесятером выстояла против ПСВ и вышла в групповой раунд ЛЧ
«Бенфика» с Яремчуком вдесятером выстояла против ПСВ и вышла в групповой раунд ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 августа 23:55

Новости: Футбол

Пятов назвал лидера нынешнего «Шахтера»
Пятов назвал лидера нынешнего «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:59
Сразу четыре форварда. Известна заявка «Шахтера» на матч с «Монако»
Сразу четыре форварда. Известна заявка «Шахтера» на матч с «Монако»
Лига чемпионов UEFA
11:52
Именитый портал оценил игру Яремчук в матче с ПСВ
Именитый портал оценил игру Яремчук в матче с ПСВ
Украинские легионеры
11:42
Рио Фердинанд назвал неожиданный вариант лучшего защитника АПЛ
Рио Фердинанд назвал неожиданный вариант лучшего защитника АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
11:26
Самая дорогая покупка в истории «Барселоны» может вернуться в «Ливерпуль»
Самая дорогая покупка в истории «Барселоны» может вернуться в «Ливерпуль»
Примерa (Испания)
11:14
Два лондонских клуба претендуют на защитника «Севильи»
Два лондонских клуба претендуют на защитника «Севильи»
Премьер-Лига (Англия)
10:58
ПСЖ обсудил с агентом возможный трансфер Левандовски
ПСЖ обсудил с агентом возможный трансфер Левандовски
Лига 1 (Франция)
10:55
Экс-президент «Ювентуса»: «Чем раньше Роналду уйдет, тем лучше»
Экс-президент «Ювентуса»: «Чем раньше Роналду уйдет, тем лучше»
Серия А (Италия)
10:44
Алан Патрик забил юбилейный мяч за «Шахтер»
Алан Патрик забил юбилейный мяч за «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
10:36
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости