Хавбек «Бенфики»: «Мы – большой клуб, и хотим показать себя в Европе»

Юлиан Вайгль / Фото: Eurosport

Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль прокомментировал ничью с ПСВ (0:0) в квалификации плей-офф Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

В перерыве тренер сказал нам, что мы должны внести некоторые коррективы, и это сработало. Мы сражались с чрезвычайно сложным соперником. Теперь будем готовиться к групповому этапу. У нас великий клуб, и мы хотим показать наш футбол Европе».