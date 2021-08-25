Тренер ПСВ – о вылете из ЛЧ от «Бенфики»: «У нас нет опыта таких матчей»
Хавбек «Бенфики»: «Мы – большой клуб, и хотим показать себя в Европе»
Португальская команда прошла ПСВ в Лиге чемпионов
10:13
Юлиан Вайгль / Фото: Eurosport
Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль прокомментировал ничью с ПСВ (0:0) в квалификации плей-офф Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Это противостояние и выход в групповой этап Лиги чемпионов были первыми целями на сезон. В конце концов, «Бенфика» – клуб уровня Лиги чемпионов. Мы были очень сплоченными, до и после удаления Лукаса.
В перерыве тренер сказал нам, что мы должны внести некоторые коррективы, и это сработало. Мы сражались с чрезвычайно сложным соперником. Теперь будем готовиться к групповому этапу. У нас великий клуб, и мы хотим показать наш футбол Европе».
Отметим, что в групповой этап ЛЧ кроме «Бенфики» также вышли «Мальме» и «Янг Бойз».
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