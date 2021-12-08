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Хавбек «Буде-Глимта»: «Топовые игроки «Зари» прилагают много усилий на поле»
Салтнес поделился мнением о будущем сопернике
17:00
Ульрик Салтнес / Фото - ФК Заря
Полузащитник «Буде-Глимта» Ульрик Салтнес высказался по поводу матча заключительного тура группового этапа Лиги конференций против «Зари». Встреча состоится 9 декабря. Слова хавбека передает пресс-служба луганчан.
В команде соперника много топовых игроков, они прилагают много усилий на футбольном поле. Всем известно, что команды играют лучше дома, потому посмотрим, что будет завтра.
За игрой Лиги конференций можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Заря» – «Буде-Глимт». Начало – 19:45.
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