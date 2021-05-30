Хавбек «Челси»: «За сколько меня купили? Мне пох*й, мы выиграли Лигу чемпионов»

Хавертц забил победный мяч в финале

Фото: India Today

Полузащитник «Челси» Кай Хавертц ответил на вопрос о своей цене после финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1). Его слова приводит ВВС.

«Мне пох*й, мы выиграли Лигу чемпионов!»

Хавертц был куплен у «Байера» летом за 70 миллионов евро.

Они снова сделали это спустя 9 лет. Церемония награждения «Челси» после победы в ЛЧ.