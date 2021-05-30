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Хавбек «Челси»: «За сколько меня купили? Мне пох*й, мы выиграли Лигу чемпионов»
Хавертц забил победный мяч в финале
12:59
Фото: India Today
Полузащитник «Челси» Кай Хавертц ответил на вопрос о своей цене после финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1). Его слова приводит ВВС.
«Мне пох*й, мы выиграли Лигу чемпионов!»
Хавертц был куплен у «Байера» летом за 70 миллионов евро.
Они снова сделали это спустя 9 лет. Церемония награждения «Челси» после победы в ЛЧ.
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