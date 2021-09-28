Бартулович: «Очком на выезде с «Черноморцем» можем быть довольными»
Хавбек «Черноморца»: «Ингулец» – наш прямой конкурент в борьбе за выживание»
Команды сыграли 1:1 в матче 9-го тура УПЛ
28 сентября 08:37
Евгений Смирный / Фото: Динамомания
Полузащитник «Черноморца» Евгений Смирный высказался о ничьей с «Ингульцом» (1:1) в 9-м туре УПЛ.
«Конечно, хотелось победить. Мы настраивались брать 3 очка. Это наш прямой конкурент в борьбе за выживание.
Понятно, что перед командой стоит задача – набрать как можно больше очков и закрепиться в высшей лиге. Поэтому я считаю, что мы больше потеряли 2 очка, чем взяли одно».
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