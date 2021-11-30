«Черноморец» может сменить владельцев и отказаться от арендованных игроков
Хавбек «Черноморца»: «У нас есть Кадири. Мы шутим – и «черный», и «нигер»
Игрок считает тему расизма слишком раздутой
Сергей Кравченко / фото - FootBoom
Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко высказался по поводу проблем расизма в Украине.
Недавно была история, говорят, Шапаренко назвал Ранжела черным. Как относишься к теме расизма?
«Для меня это все слишком все раздуто. Ну черный – и черный. Назовите меня белым».
А сказал бы он «белый», было бы еще обиднее. Была бы издевка.
«На поле такие слова звучат, что «мавпа» и «черный» – это все... Мы же не выходим после матча белые и говорим: «Ой, нас там назвали». Считаю, это все слишком раздуто.
Расизм – это плохо. Уверен, Шапаренко... В «Динамо» есть черные футболисты, отлично все общаемся.
Сейчас у нас в «Черноморце» Кадири, мы шутим – и «черный», и «нигер». Это все шутки. Надо понимать, какой контекст. Считаю, это все слишком раздуто».
Ранее экс-игрок «Шахтера» Тайсон рассказал о сложной ситуации с расизмом в Украине.
Комментарии 0