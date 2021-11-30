Хавбек «Черноморца»: «У нас есть Кадири. Мы шутим – и «черный», и «нигер»

Игрок считает тему расизма слишком раздутой

Сергей Кравченко / фото - FootBoom

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко высказался по поводу проблем расизма в Украине.

Недавно была история, говорят, Шапаренко назвал Ранжела черным. Как относишься к теме расизма?

«Для меня это все слишком все раздуто. Ну черный – и черный. Назовите меня белым».

А сказал бы он «белый», было бы еще обиднее. Была бы издевка.

«На поле такие слова звучат, что «мавпа» и «черный» – это все... Мы же не выходим после матча белые и говорим: «Ой, нас там назвали». Считаю, это все слишком раздуто. Расизм – это плохо. Уверен, Шапаренко... В «Динамо» есть черные футболисты, отлично все общаемся. Сейчас у нас в «Черноморце» Кадири, мы шутим – и «черный», и «нигер». Это все шутки. Надо понимать, какой контекст. Считаю, это все слишком раздуто».

Ранее экс-игрок «Шахтера» Тайсон рассказал о сложной ситуации с расизмом в Украине.