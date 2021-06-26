Хавбек Дании: «Бэйл – один из лучших, с кем я только играл»

Хейбьерг лестно отозвался об экс-партнере по «Тоттенхэму» и будущему сопернику на Евро

Гарет Бэйл / Фото - Reuters Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Уэльса. Также хавбек выказался о предстоящей встрече с экс-одноклубником по «Тоттенхэму» Гаретом Бэйлом. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA. Матч на «Йохан Кройфф Арене»? Это легендарное место, и для нас очень много значит то, что мы здесь будем участниками отличного футбольного вечера. Бэйл? Очень мало кому удалось сделать столько же, сколько сделал он за последнее десятилетие. Он забил более сотни мячей за «Реал». Он классный игрок, фантастический парень и лидер на поле. Он один из лучших, с кем я только играл, и я знаю, как много для него значат Уэльс и национальная команда. Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 26 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Уэльс – Дания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Сергей Стаднюк