Хавбек «Десны» заявил о желании выступать за сборную Украины

При Петракове уже успел дебютировать игрок УПЛ не из «Динамо» или «Шахтера»

Владислав Калитвинцев / Фото - ФК Десна

Полузащитник «Десны» Владислав Калитвинцев оценил в интервью пресс-службе клуба перспективу своего вызова в сборную Украины после прихода в нее Александра Петракова.

Думаю, у каждого футболиста есть мечта попасть в сборную. Я – не исключение. Именно для этого мы играем в футбол, стараемся, работаем... А там уже посмотрим – обратят внимание (на меня, в том числе, и других игроков северян), или нет.

Напомним, в товарищеском матче против Чехии (1:1) Петраков дал возможность дебютировать пятерым футболистам. Один из них – Владислав Кочергин из «Зари».