Хавбек «Динамо» признан лучшим игроком 13-го тура УПЛ

Игрок впервые в карьере отметился дублем

Сергей Сидорчук / фото - ФК Динамо

Названы лучший тренер и игрок 13-го тура украинской Премьер лиги, сообщает официальный сайт чемпионата.

MVP тура был признан полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук, оформивший дубль в ворота «Мариуполя».

Примечательно, что украинец также заработал пенальти в пользу соперника на первых минутах встречи, но позже исправился и впервые в карьере забил два гола за матч.

Хавбек на несколько баллов опередил форварда «Зари» Александра Гладкого, который также отметился дублем в игре с «Металлистом 1925».

Но другой представитель луганского клуба получил заслуженное признание – лучшим тренером тура признали наставника «Зари» Виктора Скрипника. Его команда одержала зрелищную победу, забив шесть мячей.

Итоги 13 тура УПЛ. Разгромы от «Шахтера», «Зари» и «Днепра-1» и аж три матча без голов.