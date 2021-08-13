Хавбек «Динамо» прокомментировал возвращение на поле после семи месяцев отсутствия

Артем Шулянский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Артем Шулянский после разгрома «Миная» в матче чемпионата U-19 (5:1) прокомментировал свое возвращение на поле. С начала года 20-летний футболист восстанавливался от травмы крестообразной связки.

Мне нужно как можно быстрее набрать свою форму, и тогда тренер будет смотреть, могу ли я выходить на поле и играть в основе. Мой гол – это я так форму набираю. Надеюсь, что в следующих матчах сыграю лучше.

Кто-то говорит, что я не могу играть в Юношеской лиге UEFA. Но если я подхожу по возрасту, то буду оставлять на поле все силы, чтобы выступать в этом турнире.

Думал, что перейду в «Черноморец» и уже там наберу прежнюю форму. Там все свои – тренеры и игроки. Но так получилось, что меня оставили в «Динамо». Благодарен Игорю Костюку за то, что он дал шанс восстановиться здесь.

Я семь месяцев не играл в футбол, это дает о себе знать. Живу футболом и не могу без него. Надеюсь поскорее забыть о травме и играть дальше.