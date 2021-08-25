Хавбек «Динамо» раскрыл рецепт успеха в матче с «Колосом»
Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев поделился мыслями о том, за счет чего киевляне могут достичь положительного результата в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против «Колоса».
После матча с «Десной» у всех отличное настроение. Обыграли команду, которая была на первом месте, и сами возглавили турнирную таблицу. На следующий день у нас был выходной, провел его за решением накопившихся вопросов, а затем вновь включились в работу – теория, тренажерный зал, занятие на поле.Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу назвал условие, при котором отпустит Гусева в сборную Украины.
Мистер присутствовал на теоретическом занятии, объяснял нам принципы игры, указал на ошибки, а затем за тренировочным занятием наблюдал из своего номера. Сама тренировка была тяжелой – в принципе, так всегда после выходного. А с сегодняшнего дня начинаем целенаправленную подготовку к матчу с «Колосом».
В принципе, мы хорошо знаем «Колос», как и они нас. Смотрели их матчи и в квалификации Лиги конференций, и в чемпионате. Тренерский штаб подробно объяснит нам, как играть, и будем стараться выполнять на футбольном поле.
Нам расскажут, как надо действовать с «Колосом». Думаю, надо забить быстрый гол, и затем стараться действовать на контратаках, поскольку будет много свободных зон. Если же забить не удастся, «Колос» отойдет назад, будет обороняться большими силами, и будет сложно.
Рассчитываю ли на стартовый состав? Посмотрим, как тренер решит, так и будет.