Хавбек «Динамо» рассказал о дружбе с экс-лидером «Шахтера»

Тайсон и де Пена / Фото - Instagram

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена рассказал о дружеских отношениях с экс-хавбеком «Шахтера» Тайсоном.

Меня удивляет, когда люди недоумевают, как это у тебя могут быть друзья в «Шахтере»? Вне футбола мы все люди, имеем такие же проблемы, как и все. Тайсон говорит по-португальски, я по-испански. Это тоже сближает. На футбольном поле мы были по разные стороны баррикад, но я уважаю всех игроков «Шахтера», без исключения.