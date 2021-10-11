Де Пена: «Статистика не отображает всю картину, я – не лучший уругваец»
Хавбек «Динамо» рассказал о дружбе с экс-лидером «Шахтера»
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11 октября 12:01
Тайсон и де Пена / Фото - Instagram
Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена рассказал о дружеских отношениях с экс-хавбеком «Шахтера» Тайсоном.
Да, мы близко сдружились. Мы жили в одном районе, часто пересекались на улице, наши жены общались между собой. Позже мы стали выбираться на совместные ужины, ходили в гости. Это нормально.
Меня удивляет, когда люди недоумевают, как это у тебя могут быть друзья в «Шахтере»? Вне футбола мы все люди, имеем такие же проблемы, как и все. Тайсон говорит по-португальски, я по-испански. Это тоже сближает. На футбольном поле мы были по разные стороны баррикад, но я уважаю всех игроков «Шахтера», без исключения.
Де Пена также не согласен с тем, что является лучшим уругвайцем в Европе.
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