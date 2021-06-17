Хавбек «Динамо» рассказал об интересе со стороны «Бока Хуниорс»

Карлос де Пена / фото - FootBoom

Уругвайский хавбек «Динамо» Карлос lе Пена в эфире радиостанции Fútbol 1130 прокомментировал слухи по поводу своего будущего:

Очень хорошо иметь место в основе. В моем возрасте нужно играть в команде и быть в ней ключевой фигурой. Украинский футбол очень физический, но сейчас к нам присоединились много технических игроков.

«Насьональ» - мой дом и мой клуб. Когда смогу, я буду там. Очевидно, что я собираюсь вернуться то, что мне хотелось бы вернуть. «Бока Хуниорс»? Несколько источников сказали мне, что они проявляют интерес. Но сейчас я стараюсь не думать об этом слишком много, ведь хочу наслаждаться жизнью и отдыхать в Уругвае. К тому же у меня еще осталось полгода по контракту с «Динамо».