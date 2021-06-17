Хавбек «Динамо» рассказал об интересе со стороны «Бока Хуниорс»
Уругвайский хавбек «Динамо» Карлос lе Пена в эфире радиостанции Fútbol 1130 прокомментировал слухи по поводу своего будущего:
«Мы с «Динамо» боремся за титулы и участвуем в топ-турнирах. Лично я много играл в прошлом сезоне и был одним из главных героев команды.
Очень хорошо иметь место в основе. В моем возрасте нужно играть в команде и быть в ней ключевой фигурой. Украинский футбол очень физический, но сейчас к нам присоединились много технических игроков.
«Насьональ» - мой дом и мой клуб. Когда смогу, я буду там. Очевидно, что я собираюсь вернуться то, что мне хотелось бы вернуть. «Бока Хуниорс»? Несколько источников сказали мне, что они проявляют интерес. Но сейчас я стараюсь не думать об этом слишком много, ведь хочу наслаждаться жизнью и отдыхать в Уругвае. К тому же у меня еще осталось полгода по контракту с «Динамо».
Игроки киевского клуба уже вышли из отпуска, что бы провести первую тренировку под руководством Олега Гусева. Уругвайский легионер пока что не присоединился к команде, но вскоре и он начнет подготовку к новому сезону.
В минувшем сезоне 29-летний полузащитник отыграл за столичную команду 33 матча, в которых записал на свой счет 13 очков по системе гол+пас.
Напомним, ради тренировок из отпуска раньше времени вышел Беньямин Вербич.
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