Хавбек «Динамо»: «С каждым годом форму для нас делают все лучше»

Киевляне впервые сыграли в новой экипировке

Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевкий поделился мнением о новой форме команды. В ней команда вышла на матч второго тура украинской Премьер-лиги против «Вереса» (4:0).

Первый матч на «Олимпийском» перед родными болельщиками, в новой форме. Какие от этого всего впечатления?

Супер, мы этого очень давно ждали. Приятно было видеть столько болельщиков, которые активно поддерживали нас. Спасибо им большое, мы это ценим и будем стараться радовать их своими результатами.

Новая домашняя форма не чисто белая, и это что-то новенькое для «Динамо»…

Да, новенькое, и я скажу, что она одна из лучших за последние года четыре. С каждым годом для нас форму делают все лучше и лучше. Лично мне очень нравится.

Впервые для «Динамо» был разработан уникальный дизайн формы. С футболистами как-то советовались, может, предлагали какие-то варианты и спрашивали вашего мнения?

Может, кому-то и предлагали, но я в данном обсуждении не участвовал.

Андриевский также объяснил, зачем нужен товарищеский матч с «Фенербахче» после старта сезона.