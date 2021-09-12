Хавбек «Динамо»: «Тяжело возобновлять игру, когда просто стоишь на поле из-за VAR»

Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский поделился мыслями после матча седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:0). Также хавбек высказал мнение о частом использовании системы VAR.

Соперник садился очень глубоко к своим воротам, и можно было входить с мячом в свободные зоны. Поэтому Забарный, Кендзера часто подключались к атакам.

Много пауз на просмотр VAR? Не могу сказать, мешало это или нет, но когда ты просто стоишь на поле несколько минут, тяжело потом возобновлять игру. Мышцы охлаждаются и чувствуешь себя хуже.

Буяльский? Конечно, нам его не хватало. Это лидер команды, создает опасные моменты у чужих ворот, поэтому ждем его скорейшего восстановления и возвращения на поле.

Мы идем от игры к игре, поэтому нельзя сказать, что сегодняшняя встреча – тренировка перед «Бенфикой». Сыграли с хорошим соперником, «Металлистом 1925», и только теперь будем готовиться к поединку Лиги чемпионов – это будет уже совсем другая игра.

Мы всегда настраиваемся на победу и тщательно готовимся к каждому матчу. А как он сложится – посмотрим.