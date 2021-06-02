Хавбек «Динамо»: «Я создан для АПЛ»

Игрок уверен в своих силах

Жерсон Родригещ / фото - Footbal24

Полузащитник киевского «Динамо» Жерсон Родригеш рассказал Luxemburg Wort о своих амбициях играть в АПЛ:

«Английская премьер-лига была бы идеальным вариантом для меня. Я создан для нее. Но на данный момент я доволен «Динамо». И пока мой агент не даст мне зеленый свет, я останусь здесь. Новый клуб должен захотеть подписать меня и предложить мне и моей семье перспективу. Если появится хорошее предложение, мы его рассмотрим».

В минувшем сезоне хавбек провел за киевлян 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 результативными действиями.

Текущий контракт люксембуржца с «Динамо» будет длиться еще три года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Напомним, Виталий Буяльский продлил контракт со столичным клубом.