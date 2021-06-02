Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Хавбек «Динамо»: «Я создан для АПЛ»

Игрок уверен в своих силах
Футбол Украинская Премьер-лига
10:15
Хавбек «Динамо»: «Я создан для АПЛ»
Жерсон Родригещ / фото - Footbal24

Полузащитник киевского «Динамо» Жерсон Родригеш рассказал Luxemburg Wort о своих амбициях играть в АПЛ:

«Английская премьер-лига была бы идеальным вариантом для меня. Я создан для нее.

Но на данный момент я доволен «Динамо». И пока мой агент не даст мне зеленый свет, я останусь здесь.

Новый клуб должен захотеть подписать меня и предложить мне и моей семье перспективу. Если появится хорошее предложение, мы его рассмотрим».

В минувшем сезоне хавбек провел за киевлян 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 результативными действиями.

Текущий контракт люксембуржца с «Динамо» будет длиться еще три года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Напомним, Виталий Буяльский продлил контракт со столичным клубом.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Жерсон Родригеш Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Жерсон Родригеш: «Холанд заслуживает уважения ,но посмотрим после матча, кого запомнят больше»
Жерсон Родригеш: «Холанд заслуживает уважения ,но посмотрим после матча, кого запомнят больше»
Футбол Сборные
12:34
«Сивасспор» заинтересован в вингере «Динамо»
«Сивасспор» заинтересован в вингере «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июня 10:20
Легионером «Динамо» интересуются клубы из топ-чемпионатов
Легионером «Динамо» интересуются клубы из топ-чемпионатов
Футбол Украинская Премьер-лига
18 мая 17:55
Караваев: «С Жерсоном в «Динамо» обсуждали тот его удар по своим воротам»
Караваев: «С Жерсоном в «Динамо» обсуждали тот его удар по своим воротам»
Футбол Сборная Украины
17 мая 09:50
Родригеш: «Луческу – великий тренер»
Родригеш: «Луческу – великий тренер»
Футбол Кубок Украины по футболу
14 мая 13:45

Новости: Футбол

«Заря» запланировала сборы в Турции
«Заря» запланировала сборы в Турции
Украинская Премьер-лига
12:41
Жерсон Родригеш: «Холанд заслуживает уважения ,но посмотрим после матча, кого запомнят больше»
Жерсон Родригеш: «Холанд заслуживает уважения ,но посмотрим после матча, кого запомнят больше»
Сборные
12:34
Оуэн: «Когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать»
Оуэн: «Когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать»
Примерa (Испания)
12:22
Официально. Луческу продлил контракт с «Динамо»
Официально. Луческу продлил контракт с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
12:18
На Евро-2020 у сборной Украины рекордная заявка. Но все обсуждают только одну фамилию
Аналитика
На Евро-2020 у сборной Украины рекордная заявка. Но все обсуждают только одну фамилию
Сборная Украины
12:15
Трубин – лучший игрок сезона в «Шахтере»
Трубин – лучший игрок сезона в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
12:12
«Шахтер» предложит 25 миллионов за защитника «Галатасарая»
«Шахтер» предложит 25 миллионов за защитника «Галатасарая»
Украинская Премьер-лига
12:10
Дешам: «Ляпорт сам выбрал свой путь. Но он был в наших списках»
Дешам: «Ляпорт сам выбрал свой путь. Но он был в наших списках»
В Европе
11:45
Педро может вернуться в Англию
Педро может вернуться в Англию
Серия А (Италия)
11:41
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости