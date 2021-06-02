Буяльский продлил контракт с «Динамо» на длительный срок
Хавбек «Динамо»: «Я создан для АПЛ»
Игрок уверен в своих силах
Жерсон Родригещ / фото - Footbal24
Полузащитник киевского «Динамо» Жерсон Родригеш рассказал Luxemburg Wort о своих амбициях играть в АПЛ:
«Английская премьер-лига была бы идеальным вариантом для меня. Я создан для нее.
Но на данный момент я доволен «Динамо». И пока мой агент не даст мне зеленый свет, я останусь здесь.
Новый клуб должен захотеть подписать меня и предложить мне и моей семье перспективу. Если появится хорошее предложение, мы его рассмотрим».
В минувшем сезоне хавбек провел за киевлян 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 результативными действиями.
Текущий контракт люксембуржца с «Динамо» будет длиться еще три года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.
Напомним, Виталий Буяльский продлил контракт со столичным клубом.
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