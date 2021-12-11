Хавбек «Днепра-1»: «Эта команда – нечто особенное. Почувствовал это с первых дней»

Невен Джурасек / Фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Невен Джурасек поделился эмоциями в связи с третьей «зимней» позицией команды после разгрома в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» (3:0). Слова хорвата передает пресс-служба клуба.

Эта команда – нечто особенное. Честно говоря, почувствовал это в первую неделю пребывания в команде. Ребята приняли меня быстро, очень хорошо и помогали. Мы усердно работали, и наша позиция является результатом работы каждого.

В Хорватии пауза в чемпионате короче. Но мы профессионалы. Будет около семи дней полностью свободных, после чего начнем легкие тренировки по программе от тренеров.

Пока не получали задач. Сегодня празднуем, завтра некоторые ребята отправляются в отпуск. Я через два дня поеду домой к девушке и семье. Потом уже посмотрим, какова будет ситуация в других странах с «ковидом», и решим.