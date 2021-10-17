Хавбек «Днепра-1»: «К «Колосу» мы готовились, как к принципиальному сопернику»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОн точно готовится к бою с Ломаченко? Следующий соперник украинца спаррингует непонятно с кем
матч-центр : Футбол
Вчера 12
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 9
Футбол (12 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Окончен
18:30 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Марсель - Лорьян 4:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Байер - Бавария 1:5 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Эмполи - Аталанта 1:4 Окончен
19:00 Наполи - Торино 1:0 Окончен
21:45 Ювентус - Рома 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Волынь 1:1 Окончен
15:30 Альянс - Ужгород 2:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Минай - Десна 0:0 Окончен
17:00 Ингулец - Рух -:- Перенесен
19:30 Александрия - Ворскла 1:2 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Арсенал - Кристал Пэлас 1:1 2-й тайм
Футбол (3 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Арсенал - Кристал Пэлас 1:1 2-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:15 Агробизнес - Металлист 2:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Черноморец - Верес 0:1 Окончен
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Бешикташ - Спортинг -:- Запланирован
19:45 Брюгге - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Ливерпуль -:- Запланирован
22:00 Порту - Милан -:- Запланирован
22:00 Аякс - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Реал -:- Запланирован
22:00 Интер - Шериф -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:30 Селтик - Ференцварош -:- Запланирован

Хавбек «Днепра-1»: «К «Колосу» мы готовились, как к принципиальному сопернику»

Александр Пихаленок – об итогах матча 11-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
17 октября 13:25
Хавбек «Днепра-1»: «К «Колосу» мы готовились, как к принципиальному сопернику»
Александр Пихаленок / фото - FootBoom

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок в интервью пресс-службе клуба подвел итоги матча 11-го тура УПЛ, в котором его команда одержала победу над «Колосом» (2:0).

Выиграли не то что на классе, а за счет желания и установки тренера, которую мы полностью выполнили. Победа важна в каждом матче, но к «Колосу» мы готовились, как к принципиальному сопернику. Мы уже давно у них не выигрывали. В прошлом сезоне было поражение и ничья, поэтому вернули Ковалевке должок.

Ты много брал игру на себя, стремился забить гол. Вызов в национальную сборную подталкивает тебя к новым свершениям?

Конечно, надо доказывать свое мастерство на поле всегда и в каждом матче прилагать максимум усилий. Тогда тренеры сборной будут смотреть на тебя, и дай бог, чтобы еще вызывали в национальную команду.

Провокационный вопрос. Чей гол сегодня тебе больше понравился?

Думаю, что оба гола – лучшие. Не буду никого обижать. Команда сегодня победила, все молодцы, и с победой «Днепр-1».

Напомним, перед матчем с «Колосом», «Днепр-1» расписал боевую ничью с «Металлистом-1925» в товарищеском матче.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

СК Днепр-1 Колос Александр Пихаленок

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Из-за реконструкции «Олимпийского» матч «Динамо» – «Днепр-1» перенесут
Из-за реконструкции «Олимпийского» матч «Динамо» – «Днепр-1» перенесут
Футбол Украинская Премьер-лига
16:30
Костышин: «Могу на тренировке и в матче матом покричать, но не дома»
Костышин: «Могу на тренировке и в матче матом покричать, но не дома»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 октября 22:58
«Днепр-1» справился с «Колосом» и вернулся в тройку лидеров УПЛ
«Днепр-1» справился с «Колосом» и вернулся в тройку лидеров УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
16 октября 21:21
Костышин: «Сейчас «Колос» – это вишенка на торте»
Костышин: «Сейчас «Колос» – это вишенка на торте»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 октября 14:00
Костышин: «Разрешаю футболистам пить пиво»
Костышин: «Разрешаю футболистам пить пиво»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 октября 12:20
Вратарь «Днепра-1»: «Возможно, клуб когда-то переименуют в «Днепр»
Вратарь «Днепра-1»: «Возможно, клуб когда-то переименуют в «Днепр»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 октября 09:59

Новости: Футбол

Тренер «Александрии» рассказал о неожиданной причине конфликта в матче с «Ворсклой»
Тренер «Александрии» рассказал о неожиданной причине конфликта в матче с «Ворсклой»
Украинская Премьер-лига
22:54
Павелко: «Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%»
Павелко: «Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%»
Сборная Украины
22:39
В «Ньюкасле» намерены пригласить тренера-победителя еврокубка
В «Ньюкасле» намерены пригласить тренера-победителя еврокубка
Премьер-Лига (Англия)
22:37
Исмаили назвал игрока «Реала», заслужившего «Золотой мяч»
Исмаили назвал игрока «Реала», заслужившего «Золотой мяч»
Лига чемпионов UEFA
22:13
Как киевское «Динамо» отправилось на матч с «Барселоной»
Как киевское «Динамо» отправилось на матч с «Барселоной»
Лига чемпионов UEFA
22:03
У Ковальца – совокупность тяжелых травм. Потребуется операция в Италии
У Ковальца – совокупность тяжелых травм. Потребуется операция в Италии
Украинская Премьер-лига
21:46
«Верес», несмотря на удаление и пенальти в свои ворота, отстоял победу над «Черноморцем»
«Верес», несмотря на удаление и пенальти в свои ворота, отстоял победу над «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
21:24
Анчелотти: «В течение сезона дам Лунину игровые минуты»
Анчелотти: «В течение сезона дам Лунину игровые минуты»
Лига чемпионов UEFA
21:00
Луческу – один из кандидатов на должность главного тренера сборной Румынии
Луческу – один из кандидатов на должность главного тренера сборной Румынии
Украинская Премьер-лига
20:58
Все новости

Популярные новости

Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:43
3
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
MMA
13 октября 12:58
26
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 15:59
6
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 22:00
5
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 09:42
1
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 16:00
10
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Донбасс» – «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Донбасс» – «Днепр». Видео трансляция
19 октября 18:30
УХЛ. «Мариуполь» – «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» – «Кременчуг». Видео трансляция
19 октября 19:30
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
19 октября 22:00
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Реал». Онлайн трансляция
19 октября 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
23 октября 10:25
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
23 октября 16:15
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
23 октября 18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
23 октября 21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00