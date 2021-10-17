Хавбек «Днепра-1»: «К «Колосу» мы готовились, как к принципиальному сопернику»

Александр Пихаленок / фото - FootBoom

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок в интервью пресс-службе клуба подвел итоги матча 11-го тура УПЛ, в котором его команда одержала победу над «Колосом» (2:0).

Ты много брал игру на себя, стремился забить гол. Вызов в национальную сборную подталкивает тебя к новым свершениям?

Конечно, надо доказывать свое мастерство на поле всегда и в каждом матче прилагать максимум усилий. Тогда тренеры сборной будут смотреть на тебя, и дай бог, чтобы еще вызывали в национальную команду.

Провокационный вопрос. Чей гол сегодня тебе больше понравился?

Думаю, что оба гола – лучшие. Не буду никого обижать. Команда сегодня победила, все молодцы, и с победой «Днепр-1».