Хавбек «Днепра-1» рассказал о своих предпочтения в европейском футболе

Игрок не прочь попробовать себя за границей

Александр Пихаленок / фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал, как могла сложиться его карьера.

Были какие-то альтернативы, помимо «Мариуполя», куда отправиться в аренду. Было желание?

«По-моему, никаких вариантов, кроме аренды в «Мариуполь», больше не было. Возможно, была еще одна украинская команда, но сейчас уже трудно вспомнить. Решили, что лучше начать делать первые шаги во взрослом футболе именно в «Мариуполе».

Ты был капитаном и лидером молодежного состава «Шахтера». Интересовались ли тобой иностранные клубы?

«После юношеской Лиги чемпионов ходили какие-то слухи касательно заинтересованности от нескольких клубов, но это просто слухи. Какой-то конкретики, возможно, и не было вовсе. До меня ничего не доходило».

Хотел бы попробовать свои силы в иностранном чемпионате в ближайшее время? Какой чемпионат тебя привлекает больше всего?



«Да, конечно. Я думаю, что каждый футболист хочет поехать в Европу, попробовать себя в более сильном чемпионате. Каких-то отдельных предпочтений у меня нет. Я слежу практически за всеми лигами – каждый чемпионат по-своему хорош».

Есть команда в Европе, которую поддерживаешь?

«Уже давно за «Арсенал» болею. К сожалению, не все хорошо у них складывается. Надеюсь, в дальнейшем у них все будет хорошо. Ничего, Артета все наладит».

В текущем сезоне хавбек за 11 матчей отметился двумя голами и тремя ассистами.

Также этой осенью Пихаленок получил свой первый вызов в сборную Украины, но Петраков пока что не дал игроку дебютировать.