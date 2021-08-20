Хавбек «Днепра-1» рассказал, почему отказался от трансфера в «Вильярреал»

Алексей Гуцуляк / фото - FootBoom

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк рассказал официальному сайту клуба, почему после аренды в «Вильярреал» не захотел переходить в испанский клуб на полноценной основе:

Было тяжело – другой язык, другой менталитет, но повторюсь – интересный опыт, который закаляет. По-другому начинаешь видеть футбол, и вообще все по-другому.

Я понял, что хочу вернуться в Украину. И не было такого, что я там не удержался, как писали. Меня хотели выкупить, но мне и семье там было некомфортно.

Тренировался там со 2-й или 3-й командой, а после высшей лиги попадать снова на этот уровень не хотелось, поэтому решил вернуться».