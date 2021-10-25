Хавбек «Днепра-1»: «Возможно, Нельсон еще не знает, насколько хорошая левая нога Цыганкова»

Даниил Игнатенко / Фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Даниил Игнатенко высказался относительно поражения в матче 12-го тура украинской Премьер-диги против «Динамо» (0:2). Слова хавбека передает пресс-служба клуба.

Особенно отмечу момент у Егора, ведь если бы он попал в ворота то процентов на 80 это был бы гол. Ну а быстрый гол во втором тайме сломал нам игру, хотя и после пропущенного мяча мы собрались и играли хорошо, и только второй гол уже, думаю, закрыл сегодняшний матч.

Замены, конечно, помогли сопернику, ведь вышли в середину поля Сидорчук и Шапаренко, которые добавили сопернику в движении и в контроле мяча. Ну а по голу Цыганкова… У него хорошая левая нога, и, возможно, Нельсон пока этого еще не знает, ведь там все же надо было гнать соперника в правую сторону, чтобы ему оставалось только простреливать. Но в целом Цыганков прекрасно исполнил свой удар – он молодец.

В первом тайме гораздо легче было играть. После перерыва соперник стал больше давить и нагнетать, ведь киевлянам нельзя терять очки. Ничего страшного, для нас главное не терять свои очки с конкурентами и командами, ниже нас в турнирной таблице.

У «Динамо» свои задачи, у нас — свои, и из этого поражения никто трагедии не делает. Главное не опускать голову и работать дальше, и я убежден, что нам все удастся. Приближаемся ли к лидерам? Постепенно так и есть. Мы сейчас стремимся попасть в еврокубки. Выполним эту задачу, и тогда будем ставить перед собой более серьезные цели.