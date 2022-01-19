«Днепр-1» сделал предложение польскому защитнику
Хавбек «Днепра-1»: «Задача в УПЛ – доказать, что мне зря на третьем месте»
Команда Йовичевича не замахнется на второе?
Александр Назаренко / Фото: ФК Днепр-1
Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко поделился ожиданиями от зимних сборов.
«Все супер, настроение отличное. Ребята довольны, что мы наконец-то собрались.
Сейчас стоит задача хорошо подготовиться к сборам, хорошо их пройти и в чемпионате доказать, что мы не зря на 3-м месте».
В турнирной таблице УПЛ «Днепр-1» опережает ближайшего конкурента – «Зарю» – на 4 очка.
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