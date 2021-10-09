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Хавбек Финляндии: «Украина – сильная команда, которую сложно обыграть»
Робин Луд поделился ожиданиями от матча с Украиной
9 октября 07:55
Робин Луд / фото - Getty Images
Полузащитник сборной Финляндии Робин Луд поделился ожиданиями от матча с Украиной.
Хавбека цитирует портал palloliitto.fi:
«Украина – сильная команда, которую сложно обыграть. У них есть хорошие футболисты, которые могут решать ход матча. Они хорошо играют как команда. Мы должны провести на 100% успешный матч, чтобы победить».
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Украины.
Игра состоится 9 октября в 19:00 в финском городе Хельсинки. Онлайн трансляция встречи.
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