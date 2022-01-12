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Хавбек «Ингульца»: «Оказался не нужен Вернидубу – красиво выперли из «Шерифа»

Близниченко рассказал о причинах, по которым не заиграл в молдавском клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
11:27
Хавбек «Ингульца»: «Оказался не нужен Вернидубу – красиво выперли из «Шерифа»
Андрей Близниченко / Фото - ФК Шериф

Полузащитник «Ингульца» Андрей Близниченко поделился мыслями насчет того, почему у него не получилось в «Шерифе».

Заставил вернуться интерес со стороны украинского клуба. А мне вернуться на тот уровень, который был у меня год назад, до травмы.

В «Шерифе» вообще получилась ситуация, которую, в общем-то, не хочется обсуждать. Не в травме было дело. Меня красиво выперли из клуба.

Просто руководство клуба сообщило, что тренер не хочет меня видеть, а наставник говорил обратное. У меня было еще полгода контракта, но позвонили моему агенту и сказали, что я нигде не заявлен. Смысл было оставаться, я ведь видел, как поменялось ко мне отношение.

Общался с Юрием Вернидубом. Однако правды найти не удалось. Получается, что Вернидубу я оказался не нужен.

Ожидал ли, что «Шериф» станет открытием Лиги чемпионов? Еще до начала групповой стадии турнира я говорил, что «Шериф» будет бороться за выход в Лигу Европы. Так и получилось.

Ранее Близниченко назвал человека, благодаря которому оказался в «Ингульце».

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Ингулец Шериф Юрий Вернидуб

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