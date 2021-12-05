Кривенцов – о поражении от «Колоса»: «Мы провели качественную игру»
Хавбек «Колоса»: «Команда проявляет характер, мы получаем удовольствие от игры»
Олег Ильин подвел итоги матча против «Металлиста 1925»
Олег Ильин / фото - FootBoom
Полузащитник «Колоса» Олег Ильин в эфире программы Футбол News подвел итоги матча 17-го тура УПЛ, в котором его команда добыла победы в матче с «Металлистом 1925» (1:0).
«Команда проявляет характер, мы получаем удовольствие от игры. Боремся, выигрываем единоборства – вот и результат. Нужно, чтобы был единый коллектив и проявлять характер. Мы не проигрываем четыре матча. Идем от игры к игре.
Мы знали, что «Металлист 1925» хорошо контролирует мяч, перекрывали разрезные передачи и не давали разогнаться быстрым игрокам».
Напомним, главный тренер «Металлиста» Валерий Кривенцов также высказался об этом матче.
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