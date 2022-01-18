«Верес» перехватил у «Колоса» игрока европейской сборной
Хавбек «Колоса» заявил, что зарплаты в Серии Б выше, чем в УПЛ
Футболист выступал за «Фрозиноне» в сезоне-16/17
Вячеслав Чурко / Фото - ФК Колос
Полузащитник «Колоса» и бывший игрок «Фрозиноне» Вячеслав Чурко сравнил условия в Серии Б и УПЛ.
Средняя зарплата в Серии Б однозначно выше, чем в УПЛ. Например, зарплата Паццини в «Вероне» плюс-минус, как в «Шахтере». Ведущие футболисты «Фрозиноне» также получали хорошие деньги. Точно больше, чем в Украине, если не брать «Шахтер» и «Динамо».
Меня пригласил спортивный директор «Фрозиноне». Он мне во всем помогал и подсказывал, очень хорошо ко мне относился. Также на тренировки приезжал наш президент. Ему было где-то под 60 лет. Он миллиардер, но скромно ездил на машине за 20 тысяч и без охраны.
Общались ли с президентом лично? Да, мы общались на английском после моего перехода. Он был рад познакомиться, говорил: «Мы смотрели тебя и надеемся, ты поможешь команде».
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин возглавит казахстанский клуб.
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