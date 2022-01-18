Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТакого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ

Хавбек «Колоса» заявил, что зарплаты в Серии Б выше, чем в УПЛ

Футболист выступал за «Фрозиноне» в сезоне-16/17
Футбол Украинская Премьер-лига
14:48
Хавбек «Колоса» заявил, что зарплаты в Серии Б выше, чем в УПЛ
Вячеслав Чурко / Фото - ФК Колос

Полузащитник «Колоса» и бывший игрок «Фрозиноне» Вячеслав Чурко сравнил условия в Серии Б и УПЛ.

Средняя зарплата в Серии Б однозначно выше, чем в УПЛ. Например, зарплата Паццини в «Вероне» плюс-минус, как в «Шахтере». Ведущие футболисты «Фрозиноне» также получали хорошие деньги. Точно больше, чем в Украине, если не брать «Шахтер» и «Динамо».

Меня пригласил спортивный директор «Фрозиноне». Он мне во всем помогал и подсказывал, очень хорошо ко мне относился. Также на тренировки приезжал наш президент. Ему было где-то под 60 лет. Он миллиардер, но скромно ездил на машине за 20 тысяч и без охраны.

Общались ли с президентом лично? Да, мы общались на английском после моего перехода. Он был рад познакомиться, говорил: «Мы смотрели тебя и надеемся, ты поможешь команде».

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Колоса» Руслан Костышин возглавит казахстанский клуб.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Колос Вячеслав Чурко Серия Б (Италия)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-игрок «Динамо»: «Ковид стал причиной двухстороннего воспаления легких, я лежал под капельницей месяц»
Экс-игрок «Динамо»: «Ковид стал причиной двухстороннего воспаления легких, я лежал под капельницей месяц»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 14:22
«Верес» перехватил у «Колоса» игрока европейской сборной
«Верес» перехватил у «Колоса» игрока европейской сборной
Футбол Украинская Премьер-лига
13 января 17:51
Новичок «Александрии» объяснил, почему ему будет легко влиться в коллектив
Новичок «Александрии» объяснил, почему ему будет легко влиться в коллектив
Футбол Украинская Премьер-лига
12 января 13:38
«Колос» подпишет защитника сборной Эстонии с украинскими корнями
«Колос» подпишет защитника сборной Эстонии с украинскими корнями
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 10:05
Экс-защитник «Динамо»: «Яремчук всегда выделялся, они с Бущаном старались»
Экс-защитник «Динамо»: «Яремчук всегда выделялся, они с Бущаном старались»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 14:14
Тотовицкий вместо «Колоса» мог оказаться в Бельгии
Тотовицкий вместо «Колоса» мог оказаться в Бельгии
Футбол Украинская Премьер-лига
06 января 19:12

Новости: Футбол

И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
Украинская Премьер-лига
18:11
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
Премьер-Лига (Англия)
17:50
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Серия А (Италия)
17:35
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Примерa (Испания)
17:18
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Украинская Премьер-лига
16:57
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Премьер-Лига (Англия)
16:44
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Украинская Премьер-лига
16:33
Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть
Эксклюзив Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть
В Европе
16:26
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Премьер-Лига (Англия)
16:24
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Все новости