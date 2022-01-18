Хавбек «Колоса» заявил, что зарплаты в Серии Б выше, чем в УПЛ

Вячеслав Чурко / Фото - ФК Колос

Полузащитник «Колоса» и бывший игрок «Фрозиноне» Вячеслав Чурко сравнил условия в Серии Б и УПЛ.

Меня пригласил спортивный директор «Фрозиноне». Он мне во всем помогал и подсказывал, очень хорошо ко мне относился. Также на тренировки приезжал наш президент. Ему было где-то под 60 лет. Он миллиардер, но скромно ездил на машине за 20 тысяч и без охраны.

Общались ли с президентом лично? Да, мы общались на английском после моего перехода. Он был рад познакомиться, говорил: «Мы смотрели тебя и надеемся, ты поможешь команде».