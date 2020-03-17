Защитник «Лацио» − о матче с «Баварией»: «Мы противостояли лучшей команде в мире»
Хавбек «Лацио»: «Нужно извлечь урок из противостояния с «Баварией»
Пароло отметил, что «Лацио» еще есть куда расти
12:35
Фото - UEFA
Полузащитник «Лацио» Марко Пароло проанализировал выступление команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Слова хавбека приводит официальный сайт UEFA.
Нам все еще есть куда расти. В этом сезоне нам не удается сохранять стабильность. «Бавария» поразила постоянной заряженностью на борьбу, и это несмотря на весомое преимущество! Нам надо извлечь из этого урок.
Ранее нападающий «Баварии» отметил, что рад забитому мячу в ворота «Лацио».