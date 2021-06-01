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Хавбек «Лейпцига» пропустит Евро-2020

Игрок не успел восстановиться после травмы
Футбол Бундеслига (Германия)
19:38
Хавбек «Лейпцига» пропустит Евро-2020
Доминик Собослаи / фото - Readfootball

Атакующий полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи не сыграет за сборную Венгрии на предстоящем Чемпионате Европы, сообщает Reuters.

Молодой венгр получил серьезную травму зимой, играя за австрийский «Зальцбург», и планировал восстановиться к Евро-2020. Но лечение затянулось, и хавбек проведет в лазарете еще и это лето.

В минувшем сезоне 20-летний футболист сыграл за австрийскую команду 22 матча, в которых записал на свой счет 9 голов и 11 голевых передач.

Напомним, «Ливерпуль» выкупил у «Лейпцига» центрального защитника.

Павел Харченко
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Теги

РБ Лейпциг Ред Булл Зальцбург

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