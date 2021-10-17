Миколенко: «Пропущенный мяч от «Львова» нас разбудил»
Хавбек «Львова»: «После забитого мяча испугались, что побеждаем более сильного соперника»
Артур Ременяк – о матче 11-го тура УПЛ
17 октября 08:48
Артур Ременяк / фото - Львов
В 11-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на выезде разгромило «Львов» (4:1). Полузащитник «Львова» Артур Ременяк в эфире Футбол News подвел итоги встречи.
«После забитого мяча, возможно, мы где-то испугались, что побеждаем соперника, который сильнее нас. Это если смотреть в таблицу. Пропустили быстрый ответный гол, а потом сразу второй под занавес первого тайма.
Во втором тайме мы уже действовали смелее, сами создали несколько моментов, но соперник использовал наши пробелы сзади, которые появлялись во время атак. Динамовцы в этом матче реализовали больше моментов, чем мы».
Напомним, Миколенко также высказался об этом матче.
Комментарии 0