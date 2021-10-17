Хавбек «Львова»: «После забитого мяча испугались, что побеждаем более сильного соперника»

Артур Ременяк / фото - Львов

В 11-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на выезде разгромило «Львов» (4:1). Полузащитник «Львова» Артур Ременяк в эфире Футбол News подвел итоги встречи.

Во втором тайме мы уже действовали смелее, сами создали несколько моментов, но соперник использовал наши пробелы сзади, которые появлялись во время атак. Динамовцы в этом матче реализовали больше моментов, чем мы».