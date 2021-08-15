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Хавбек «Львова»: «Шахтер» не всегда был готов к быстрому переходу из обороны в атаку «Александрии»

Совсем скоро противостоять подопечным Гуры придется «горожанам»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:31
Хавбек «Львова»: «Шахтер» не всегда был готов к быстрому переходу из обороны в атаку «Александрии»
Максим Грисьо / Фото - ФК Львов

Полузащитник «Львова» Максим Грисьо поделился ожиданиями от матча четвертого тура украинской Премьер-лиги против «Александрии». Также хавбек рассказал, почему команде не удалось добыть ни одной победы со старта сезона.

Конечно, после удачных выступлений в весенней части минувшого чемпионата мы надеялись, что словно по инерции успешно стартуем и в новом сезоне. Тем более, что «Львов» сохранил всех ведущих игроков, продуктивно провел подготовительные сборы, в команде отличный микроклимат. Но не тут то было…

Считаю, что вмешался коронавирус. Еще до первого матча с «Мариуполем» на самоизоляции оказалась большая группа футболистов, в частности, среди них был и я, поэтому возникли кадровые проблемы. Наигрывался один состав, а затем пришлось срочно вносить коррективы, что не могло не сказаться негативно на действиях команды.

Сейчас, образно говоря, лазарет опустел еще перед поединком с «Шахтером». Однако одноклубникам нужно было время для восстановления, чтобы снова почувствовать игровой тонус…

Разгромные поражения от «Шахтера» и «Ворсклы»? Я не могу сказать, что счет был по игре. Просто в отличие от соперников мы не преуспели в реализации голевых моментов. Взять хотя бы поединок в Полтаве. Уже в дебюте хозяева дважды пробили в сторону наших ворот и мяч оказался в сетке. Всего же «Ворскла» нанесла шесть ударов из них четыре – результативные!

Я смотрел телетрансляцию поединка александрийцев с «горняками» и они запомнились, прежде всего, быстрым переходом из обороны в атаку, и соперник не всегда к этому был готов. Если откровенно, то я не ожидал такой прыти от «горожан», все же, в межсезонье у них поменялся тренерський штаб, ушла большая группа ведущих игроков.

Но от этого «Александрия» хуже выступать не стала. Я объясняю это огромным желанием летних новичков закрепиться в команде, их стремлением доказать, что они могут играть лучше своих предшественников.

В минувшем сезоне победа над «Шахтером» буквально окрылила нас, а вскоре, как говорят, на одном дыхании мы одолели и «Александрию». Но это уже история, нужно настраиваться на предстоящий матч.

Почему ушли Сабино и Михуоби? Об этом лучше спросить у клубного руководства, мое дело – выходить на поле и помогать команде. Задачи на сезон пока не обозначили. Но мы в командном кругу решили, что нужно постараться выступить лучше, чем в минувшем чемпионате…

Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть сегодня, 15 августа, на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Львов» – «Александрия» онлайн. Начало – в 19:30.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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ФК Львов Александрия

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