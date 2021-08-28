Климовский согласился возглавить «Львов»
Хавбек «Львова» возмутился неожиданной отставкой Бессмертного
Довгий считает, что клуб поступил неправильно
Алексей Довгий / Фото - Футбол 1/2/3
В пятом туре УПЛ «Львов» ведя в счете, уступил «Ингульцу» (1:2). После матча Анатолий Бессмертный покинул должность главного тренера команды.
Полузащитник «горожан» Алексей Довгий выразил в комментариях под публикацией в Instagram недовольство действиями клуба. По мнению игрока, сперва об отставке следовало бы сообщить команде.
Команда еще не знает об этой новости, а вы уже публикуете. Так не должно быть. В первую очередь такие новости должны сообщаться в коллективе.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Олимпика» Игорь Климовский согласился возглавить «Львов».
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